Трамп оказался в центре скандала из-за Покахонтас и индейцев

Дональд Трамп снова оправдал поговорку «Язык мой — враг мой». В этот раз президент США отпустил язвительный комментарий в адрес сенатора Элизабет Уоррен, обозвав ее Покахонтас.

И все бы ничего, но реплика прозвучала во время церемонии в честь коренных американцев — участников Второй мировой войны.



Дональд Трамп, президент США: «Вы удивительные, просто невероятные люди. Вы были на этой земле намного раньше нас. Хотя у нас есть представитель в Сенате, которая, как она утверждает, тоже обосновалась здесь давно. Ее зовут Покахонтас».



Элизабет Уоррен прославилась в США тем, что направо и налево хвасталась своими индейскими корнями. Благодаря этому она поступила в университет на льготных основаниях и сделала стремительную карьеру в политике.



Но год назад выяснилось, что в предках у сенатора нет ни одного коренного американца. Однако это не помешало ей оскорбиться словами Трампа. Она назвала его расистом. А в соцсетях слово «Покахонтас» (так звали индейскую принцессу, которая жила в XVI-XVII веках) моментально стало новым трендом.