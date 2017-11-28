Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
ТВ-Эфир
Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    •  
    Трамп оказался в центре скандала из-за Покахонтас и индейцев. скандалы, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп оказался в центре скандала из-за Покахонтас и индейцев

    Трамп оказался в центре скандала из-за Покахонтас и индейцев

    комментировать
    Трамп оказался в центре скандала <nobr>из-за</nobr> Покахонтас и индейцев

    Трамп оказался в центре скандала из-за Покахонтас и индейцев

    Трамп оказался в центре скандала <nobr>из-за</nobr> Покахонтас и индейцев

      Дональд Трамп снова оправдал поговорку «Язык мой — враг мой». В этот раз президент США отпустил язвительный комментарий в адрес сенатора Элизабет Уоррен, обозвав ее Покахонтас.

      И все бы ничего, но реплика прозвучала во время церемонии в честь коренных американцев — участников Второй мировой войны.

      Дональд Трамп, президент США: «Вы удивительные, просто невероятные люди. Вы были на этой земле намного раньше нас. Хотя у нас есть представитель в Сенате, которая, как она утверждает, тоже обосновалась здесь давно. Ее зовут Покахонтас».

      Элизабет Уоррен прославилась в США тем, что направо и налево хвасталась своими индейскими корнями. Благодаря этому она поступила в университет на льготных основаниях и сделала стремительную карьеру в политике.

      Но год назад выяснилось, что в предках у сенатора нет ни одного коренного американца. Однако это не помешало ей оскорбиться словами Трампа. Она назвала его расистом. А в соцсетях слово «Покахонтас» (так звали индейскую принцессу, которая жила в XVI-XVII веках) моментально стало новым трендом.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru