В Женеве начался новый раунд межсирийских переговоров

Сегодня в Женеве проходит очередной раунд межсирийских переговоров при посредничестве спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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С момента последней встречи — в середине лета — ситуация в Сирии изменилась. От террористов освобождена почти вся территория страны, в разных районах действуют зоны деэскалации. Все это, по словам спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана Де Мистуры, создало благоприятные условия для мирного решения кризиса.



Стаффан де Мистура: «Этот конфликт, один из худших в истории ООН, наконец может быть завершен. Мы идем правильным путем в сторону политического процесса. Перед нами развернулась карта, на которой нет боевых действий, снизилась напряженность, и все это, в частности, благодаря Астане. Мы наконец увидели единодушие среди остальных стран, и нам надо, что называется, ковать железо пока горячо».



По словам де Мистуры, дипломаты из разных стран сейчас активно обсуждают предложение Владимира Путина провести в Сочи Конгресс национального диалога Сирии.



До последнего не было ясно, приедут ли в Женеву представители сирийского правительства. Вопреки достигнутым договоренностям, некоторые участники делегации от оппозиции настаивают на том, чтобы Башар Асад покинул пост до начала переговорного процесса. Между тем даже оппозиционные Асаду политики понимают, что это может пагубно отразиться на переговорах.



В Дамаске заявили, что все же будут участвовать в переговорах. Представители правительства приедут в Женеву завтра. Возглавит делегацию постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

