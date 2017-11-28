Украинский депутат предложил травить дихлофосом жителей Донбасса

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский сравнил жителей Донбасса с тараканами и предложил уничтожать их с помощью дихлофоса.
По мнению украинского народного депутата Евгения Рыбчинского, всех жителей неподконтрольных Киеву территорий необходимо отдать под суд и трибунал. «Они заслуживают пожизненного заключения и принудительных работ на благо Украины», — считает политик. Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.
Политик заявил, что «единственной реальной проблемой для Украины останется пророссийски настроенное, украинофобское населения региона, которое будет тормозить движение Украины в европейские институты и существенно влиять на политическую ситуацию в стране». Депутат призвал макисмально украинизировать Донбасс.
Евгений Рыбчинский, депутат Верховной рады Украины: «Никаких выборов в течение, как минимум, 10 лет, никакого российского телевидения и газет, визовый режим с РФ и активная пропагандистская работа в регионе. Вот так должна выглядеть настоящая интеграция».
Жителей неподконтрольной Киеву территории Рыбчинский «тараканами» и заявил, что их нужно травить дихлофосом и давить американскими танками.
Евгений Рыбчинский: «Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже если миллион их родится на моей кухне, это не будет означать, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов и спецрежимов для тараканов, только дихлофос и много дихлофоса. Ну и пара тысяч „Джавелинов“ (американские противотанковые ракетные комплексы), конечно».
Слова Рыбчинского приводит портал «Обозреватель». Публикация политика вызвала большой общественный резонанс, Facebook заблокировал страницу Рыбчинского на месяц.
Политик заявил, что «единственной реальной проблемой для Украины останется пророссийски настроенное, украинофобское населения региона, которое будет тормозить движение Украины в европейские институты и существенно влиять на политическую ситуацию в стране». Депутат призвал макисмально украинизировать Донбасс.
Евгений Рыбчинский, депутат Верховной рады Украины: «Никаких выборов в течение, как минимум, 10 лет, никакого российского телевидения и газет, визовый режим с РФ и активная пропагандистская работа в регионе. Вот так должна выглядеть настоящая интеграция».
Жителей неподконтрольной Киеву территории Рыбчинский «тараканами» и заявил, что их нужно травить дихлофосом и давить американскими танками.
Евгений Рыбчинский: «Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже если миллион их родится на моей кухне, это не будет означать, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов и спецрежимов для тараканов, только дихлофос и много дихлофоса. Ну и пара тысяч „Джавелинов“ (американские противотанковые ракетные комплексы), конечно».
Слова Рыбчинского приводит портал «Обозреватель». Публикация политика вызвала большой общественный резонанс, Facebook заблокировал страницу Рыбчинского на месяц.
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