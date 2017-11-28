На территории воинской части в Петербурге тушили пожар

В Западном военном округе устанавливают причины пожара в бытовке.

Комиссия Западного военного округа выясняет причины пожара, который вспыхнул сегодня в 9 утра на территории воинской части по дороге в Каменку. Камеры очевидцев запечатлели столб огня и черного дыма, вырывающиеся из-за забора, где полыхала бытовка.



Как сообщают военные, возгорание произошло в неэксплуатируемом здании 1960 года постройки, где проводила ремонт подрядная организация.



По информации из социальных сетей, горящее помещение находилось рядом с оружейной комнатой. Однако пожарные не дали пламени возможности распространиться, и к 11 часам огонь был локализован. Погибших и пострадавших нет.