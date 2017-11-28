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    Власти Петербурга знали о воинском захоронении, которое раскопали бульдозеры

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    Власти Петербурга знали о воинском захоронении, которое раскопали бульдозеры

    Власти Петербурга знали о воинском захоронении, которое раскопали бульдозеры

    В распоряжении НТВ оказались документы, доказывающие, что чиновники администрации Пушкинского района еще с 2012 года были осведомлены о существовании захоронения у Пулковских высот.

    Сегодня в распоряжении редакции НТВ-Петербург оказались документы, которые говорят об осведомленности властей города о воинском захоронении у «Экспофорума». Это обращения администрации Пушкинского района в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, датируемые 2012 годом.

    В письмах прежний глава администрации Игорь Пахоруков информирует коллег о том, что отделом районного комиссариата на учет поставлено воинское захоронение на 2-м километре Петербургского шоссе (с уточнением географических деталей).

    Во втором документе от ноября того же года глава района также сообщает, что наличие останков на территории подтверждается и отчетом общественной исторической организации «Доблесть», которая работала вместе с военными. И снова просит учесть информацию при проектировании.

    Полученные НТВ официальные письма не оставляют сомнений в том, что ответственный за строительство развязки комитет не мог не знать о паспортизированном воинском захоронении, оказавшимся под бульдозерами.

    При этом любопытно, что нынешние власти Пушкинского района в интервью программе «Сегодня в Санкт-Петербурге», заявили: они поднимали архивные данные с 1968 года и не нашли информации о воинском захоронении.

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