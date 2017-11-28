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    Российских тележурналистов задержали в аэропорту Кишинёва

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    Российских тележурналистов задержали в аэропорту Кишинёва

    Российских тележурналистов задержали в аэропорту Кишинёва

    В аэропорту Кишинёва задержали обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолетова и продюсера этого же канала Марину Сафронову.

    По информации сайта телеканала, журналистов задержали во время прохождения паспортного контроля.

    Алексей Самолетов, телеобозреватель«Мы приехали с моей коллегой продюсером Мариной Сафроновой, с которой мы делали документальный фильм о космонавтике семь лет назад, к друзьям. Показать свое кино. Мы сидим в аэропорту, нас не пустили в страну».

    При этом, по словам обозревателя, никаких разъяснений по поводу задержания таможенники не дали.

    Алексей Самолетов: «Два часа промурыжили с паспортами, развернули нас, привели в „чистую зону“. Мы не можем даже кофе попить, у нас все закрыто. И мы без документов, что самое главное».

    Причины задержания журналистов пока неизвестны. Сами журналисты предполагают, что их ждет депортация.

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