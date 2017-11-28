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    СМИ: состояние Олега Табакова резко ухудшилось. больницы, знаменитости, Москва, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: состояние Олега Табакова резко ухудшилось

    СМИ: состояние Олега Табакова резко ухудшилось

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    СМИ: состояние Олега Табакова резко ухудшилось

    СМИ: состояние Олега Табакова резко ухудшилось

    СМИ: состояние Олега Табакова резко ухудшилось
    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

      • СМИ сообщили, что Олег Табаков находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

      У Олега Табакова диагностировали заражение крови, артист по-прежнему находится в реанимации, его состояние резко ухудшилось, сообщает сайт газеты «Известия».

      Табакова перевели на искусственную вентиляцию легких, рядом с артистом находятся члены его семьи.

      Ранее утром источник в медицинских кругах сообщил о стабилизации состояния артиста. «Олегу Павловичу сегодня лучше», — утверждал собеседник «Интерфакса».

      Накануне в пресс-службе первой Градской больницы подтвердили, что Олега Табакова госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В СМИ появилась информация, что у режиссера может быть воспаление легких. Однако ни в театре «Табакерка», ни ближайшие родственники артиста не сообщали никаких подробностей о самочувствии Табакова. Сын знаменитого актера и театрального режиссера Павел Табаков отмечал, что у его отца нет серьезных проблем со здоровьем.

      Ранее в «Табакерке» отменили спектакль «Год, когда я не родился». Как сообщалось, по техническим причинам.

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