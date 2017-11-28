Представлен официальный плакат чемпионата мира в России

Лев Яшин стал центральной фигурой официального плаката чемпионата мира 2018 года.
Плакат, презентация которого прошла в московском метро, выполнен в стиле русского конструктивизма. На нем изображен Лев Яшин в своей традиционной форме — черном свитере, шортах и знаменитой кепке. Советский вратарь тянется за мячом, одна половина которого представляет футбольный мяч того времени, а вторая — часть земного шара с изображением России.
Лучи же, отходящие от мяча, символизируют энергию турнира, а зеленый шар отсылает к цвету футбольных полей. Автором плаката стал известный российский дизайнер Игорь Гурович, сообщили в пресс-службе ФИФА.
Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «Для нас было очень важно отразить в официальном плакате Россию как страну-хозяйку турнира. Именно поэтому героем стал наш Лев Яшин, выдающийся вратарь, олицетворяющий отечественный футбол. Уверен, плакат по праву станет одним из ярких символов чемпионата мира, понравится всем болельщикам и самим участникам турнира».
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. А уже на этой неделе, 1 декабря, в российской столице пройдет жеребьевка финальной части турнира.
Лучи же, отходящие от мяча, символизируют энергию турнира, а зеленый шар отсылает к цвету футбольных полей. Автором плаката стал известный российский дизайнер Игорь Гурович, сообщили в пресс-службе ФИФА.
⚡Встречайте: представлен Официальный Плакат #ЧМ2018!— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 28 ноября 2017 г.
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ℹЦентральной фигурой Плаката стал легендарный вратарь Лев Яшин 🇷🇺👏 pic.twitter.com/LzCrSJIfiA
Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «Для нас было очень важно отразить в официальном плакате Россию как страну-хозяйку турнира. Именно поэтому героем стал наш Лев Яшин, выдающийся вратарь, олицетворяющий отечественный футбол. Уверен, плакат по праву станет одним из ярких символов чемпионата мира, понравится всем болельщикам и самим участникам турнира».
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. А уже на этой неделе, 1 декабря, в российской столице пройдет жеребьевка финальной части турнира.
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