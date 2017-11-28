МЧС уточнило список погибших при крушении вертолета в Тамбовской области

По данным управления МЧС по Тамбовской области, среди погибших при крушении вертолета не было директора местного завода по обработке лома черных металлов.
Среди погибших при крушении вертолета в Тамбовской области не было директора завода «Сталь-М» Владимира Данильченко. Об этом во вторник сообщила РИА Новости представительница регионального управления МЧС. По ее словам, на борту вертолета был один из соучредителей предприятия. Данильченко же приезжал на место крушения, уточнили в экстренных службах.
Напомним, утром во вторник частный вертолет «Еврокоптер» перестал выходить на связь. Он летел из деревни Борщевка, где и зарегистрировано предприятие, которое занимается обработкой лома черных металлов. Обломки вертолета были найдены недалеко от населенного пункта Шиновка Кирсановского района. Пилот и пассажир погибли.
Напомним, утром во вторник частный вертолет «Еврокоптер» перестал выходить на связь. Он летел из деревни Борщевка, где и зарегистрировано предприятие, которое занимается обработкой лома черных металлов. Обломки вертолета были найдены недалеко от населенного пункта Шиновка Кирсановского района. Пилот и пассажир погибли.
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