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    Американские самолеты провели разведку у российских границ на Балтике

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    Американские самолеты провели разведку у российских границ на Балтике

    Американские самолеты провели разведку у российских границ на Балтике

    Американских самолеты-разведчики провели многочасовые полеты вблизи российских рубежей на юге Балтики.

    Как показывают мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, во вторник к российским границам подлетали патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с авиабазы Зокняй под литовским городом Шяуляй и стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

    RC-135W около трех часов летал у сухопутных и морских границ Калининградской области. При этом самолет находился в воздушном пространстве Польши и над международными водами Балтийского моря.

    В понедельник над акваторией Черного моря провел разведку патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Там же был замечен самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E Aries I с авиабазы Суда-бэй на Крите.

    Ранее Пентагон сообщил, что в минувшую субботу российский истребитель Су-30 российский истребитель Су-30 в субботу «небезопасно» перехватил над Чёрным морем американский противолодочный самолет P-8A Poseidon.

    В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) подтвердили, что российский истребитель поднимался для перехвата американского самолета-разведчика. По данным ведомства, после обнаружения российским истребителем американский самолет «изменил свою траекторию на удаление от воздушного пространства России».

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