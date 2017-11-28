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    На центральную Россию надвигается снежный шторм

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    • Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС
    На центральную Россию надвигается снежный шторм

    На центральную Россию надвигается снежный шторм

    На центральную Россию надвигается снежный шторм
  • Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС

    • Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях по Центральному федеральному округу 1 и 2 декабря.

    Мокрый снегопад в Центральную Россию придет с Балканского полуострова в конце недели. Метеорологи предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, гололеде и метелях. Южный и юго-восточный ветер усилится до 12–23 метров в секунду.

    Штормовое предупреждение будет действовать с полудня 1 декабря и до ночи 2 декабря. Температура будет колебаться от трех градусов мороза до трех градусов тепла, передает РИА Новости.

    Сегодня в Москве пошел первый снег. По данным столичной мэрии, он будет продолжаться до вечера.

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