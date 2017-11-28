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    Урну с частью праха Дмитрия Хворостовского захоронили в Москве

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    • Фото: РИА Новости, Антон Денисов
    Урну с частью праха Дмитрия Хворостовского захоронили в Москве

    Урну с частью праха Дмитрия Хворостовского захоронили в Москве

    Урну с частью праха Дмитрия Хворостовского захоронили в Москве
  • Фото: РИА Новости, Антон Денисов

    • На Новодевичьем кладбище проводили в последний путь оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончавшегося от тяжелого онкологического заболевания.

    В церемонии приняли участие родственники и друзья знаменитого артиста, в том числе Игорь Крутой, Иосиф Кобзон, Павел Астахов, Вячеслав Фетисов и Дмитрий Дибров. А шатер рядом с могилой буквально утопал в цветах и венках.

    Процессия с почетным караулом проследовала от центрального входа к месту захоронения. Перед процессией несли деревянный крест и портрет Хворостовского. Траурных речей на церемонии не произносили.

    Урну с частью праха певца захоронили рядом с могилой Фёдора Шаляпина. После этого Астахов, который руководил траурной церемонией, передал вторую урну с прахом Хворостовского делегации из Красноярска, передает РИА Новости. Адвокат напомнил, что, согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен и в Москве, и в Красноярске.

    смотретьПрощание с Хворостовским пройдет в Зале имени Чайковского в Москве
    Прощание с Хворостовским пройдет в Зале имени Чайковского в Москве
    Напомним, о смерти народного артиста стало известно в минувшую среду, 22 ноября. Певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни в окружении семьи после нескольких лет борьбы с болезнью.

    А накануне прощание с баритоном прошло в московском Концертном зале имени Чайковского. В последний путь Дмитрия Хворостовского проводили криками «браво» и 10-минутными аплодисментами.

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