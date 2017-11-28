В Москве дворники вышли на борьбу с первым снегом

Коммунальщики вышли на уборку улиц от снега в Москве.
В мэрии Москвы сообщили, что по прогнозам синоптиков, снегопад в Москве будет продолжаться до вечера. Прирост снежного покрова местами может достичь 2–3 см, отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Бирюков сообщил, что в городе начались «работы по сплошному прометанию дворовых территорий, внутриквартальных проездов и пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам соцсферы и потребительского рынка».
Коммунальщики проведут противогололедную обработку улиц, передает РИА Новости.
Бирюков сообщил, что в городе начались «работы по сплошному прометанию дворовых территорий, внутриквартальных проездов и пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам соцсферы и потребительского рынка».
Коммунальщики проведут противогололедную обработку улиц, передает РИА Новости.
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