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    В Москве дворники вышли на борьбу с первым снегом

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко
    В Москве дворники вышли на борьбу с первым снегом

    В Москве дворники вышли на борьбу с первым снегом

    В Москве дворники вышли на борьбу с первым снегом
  • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко

    • Коммунальщики вышли на уборку улиц от снега в Москве.

    В мэрии Москвы сообщили, что по прогнозам синоптиков, снегопад в Москве будет продолжаться до вечера. Прирост снежного покрова местами может достичь 2–3 см, отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

    Бирюков сообщил, что в городе начались «работы по сплошному прометанию дворовых территорий, внутриквартальных проездов и пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам соцсферы и потребительского рынка».

    Коммунальщики проведут противогололедную обработку улиц, передает РИА Новости.

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