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    Улицу у посольства России в Вашингтоне хотят переименовать в честь Немцова

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    Улицу у посольства России в Вашингтоне хотят переименовать в честь Немцова

    Улицу у посольства России в Вашингтоне хотят переименовать в честь Немцова

    В Вашингтоне может появиться улица, названная в честь Бориса Немцова. Такая инициатива рассматривается в Городском совете.

    По данным телеканала Fox 5, председатель городского совета Фил Мендельсон и член совета Мэри Шей предлагают переименовать в честь российского оппозиционера участок одной из главных транспортных магистралей города Wisconsin Avenue неподалеку от российского посольства в Boris Nemtsov Place.

    Объясняя свою позицию, председатель городского совета заявил, что «жители Вашингтона поддерживают демократические принципы», а Борис Немцов как раз и был «голосом свободы».

    По данным телеканала, многие местные жители согласны с заявлением Мендельсона, однако не уверены в необходимости самого переименования.

    смотретьФигуранты дела об убийстве Немцова признаны виновными
    Фигуранты дела об убийстве Немцова признаны виновными
    Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту. Виновными в убийстве признали пятерых выходцев из Чечни — Заура Дадаева, братьев Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. 13 июля суд огласил вердикт по делу об убийстве политика. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор и Шадид Губашевы, Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.

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