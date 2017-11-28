Улицу у посольства России в Вашингтоне хотят переименовать в честь Немцова

В Вашингтоне может появиться улица, названная в честь Бориса Немцова. Такая инициатива рассматривается в Городском совете.
По данным телеканала Fox 5, председатель городского совета Фил Мендельсон и член совета Мэри Шей предлагают переименовать в честь российского оппозиционера участок одной из главных транспортных магистралей города Wisconsin Avenue неподалеку от российского посольства в Boris Nemtsov Place.
Объясняя свою позицию, председатель городского совета заявил, что «жители Вашингтона поддерживают демократические принципы», а Борис Немцов как раз и был «голосом свободы».
По данным телеканала, многие местные жители согласны с заявлением Мендельсона, однако не уверены в необходимости самого переименования.
Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту. Виновными в убийстве признали пятерых выходцев из Чечни — Заура Дадаева, братьев Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. 13 июля суд огласил вердикт по делу об убийстве политика. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор и Шадид Губашевы, Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.
Объясняя свою позицию, председатель городского совета заявил, что «жители Вашингтона поддерживают демократические принципы», а Борис Немцов как раз и был «голосом свободы».
По данным телеканала, многие местные жители согласны с заявлением Мендельсона, однако не уверены в необходимости самого переименования.
Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту. Виновными в убийстве признали пятерых выходцев из Чечни — Заура Дадаева, братьев Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. 13 июля суд огласил вердикт по делу об убийстве политика. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор и Шадид Губашевы, Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.
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