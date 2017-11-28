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    На Сахалине арестовали начальника отдела полиции, пытавшего подростка в лесу

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    На Сахалине арестовали начальника отдела полиции, пытавшего подростка в лесу

    На Сахалине арестовали начальника отдела полиции, пытавшего подростка в лесу

    На Сахалине начальника отдела полиции и старшего оперуполномоченного подозревают в выбивании показаний.

    По данным следствия, в сентябре полицейские приехали к 26-летнему жителю села Красная Тымь, которого подозревали в краже и угоне автомобиля, и вывезли его в лес, где принялись избивать его, требуя признаться в этих преступлениях. А позднее полицейские отправились к 16-летнему подростку, которого также отвезли в лес и, привязав молодого человека к дереву, стали бить его головой об ствол дерева.

    После этого подозреваемые доставили молодых людей в отдел, где их стали бить по животу наполненной водой пластиковой бутылкой.

    Как сообщили в управлении СК по Сахалинской области, задержанный начальник отдела полиции уже взят под стражу. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении старшего оперуполномоченного. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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