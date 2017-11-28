Легендарная группа «ДДТ» в гостях у «Квартирника НТВ у Маргулиса»

Каждую субботу у зрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет группа «ДДТ».
Юрий Шевчук и его коллектив давно стали легендой рока. Юрий является бессменным лидером и автором большинства песен с 1980 года. Конечно же участие такого ансамбля в камерном концерте — подарок для всех ценителей рока. Музыканты представят свои лучшие композиции, полюбившиеся множеству поклонников, специально для гостей «Квартирника» и зрителей НТВ.
Евгений Маргулис вспомнил, что некоторое время после того, как группа «ДДТ» стала популярной, его часто путали с Юрием Шевчуком. Кроме того, музыкант поведал множество историй о той эпохе, когда группа только начинала свой творческий путь. Например, рассказал, что Давид Тухманов предлагал Юрию карьеру эстрадного артиста и даже приглашал его в гости.
Кроме историй, рассказанных Евгением и Юрием, группа исполнит множество композиций, благодаря которым она стала известна.
Евгений Маргулис: «Юрка — отличник! Как поэт, как музыкант и как человек! Знаю его лет 100, и что радует — до сих пор не забронзовел, как был золотым, таким и остался! Играй Юра-музыкант, береди душу…».
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «ДДТ» — в субботу, 2 декабря, в 00:40.
Евгений Маргулис вспомнил, что некоторое время после того, как группа «ДДТ» стала популярной, его часто путали с Юрием Шевчуком. Кроме того, музыкант поведал множество историй о той эпохе, когда группа только начинала свой творческий путь. Например, рассказал, что Давид Тухманов предлагал Юрию карьеру эстрадного артиста и даже приглашал его в гости.
Кроме историй, рассказанных Евгением и Юрием, группа исполнит множество композиций, благодаря которым она стала известна.
Евгений Маргулис: «Юрка — отличник! Как поэт, как музыкант и как человек! Знаю его лет 100, и что радует — до сих пор не забронзовел, как был золотым, таким и остался! Играй Юра-музыкант, береди душу…».
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «ДДТ» — в субботу, 2 декабря, в 00:40.
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