Силовики обезвредили банду, державшую в страхе всю Читу: видео

В Чите задержаны участники нашумевшей группировки «Ключевские». Четверых фигурантов считают виновными в серии нападений. Не исключено, что именно эти люди могут иметь отношение к убийству главарей преступного сообщества.

Стражи порядка прекрасно понимали, кого им предстоит задержать, поэтому действовали довольно жестко. Во время спецоперации силовики надели наручники на четверых подозреваемых, входивших в группировку, которая в конце 90-х держала в страхе всю Читу.



Теперь следователи намерены поставить точку в деле об убийстве секретаря комитета комсомола машиностроительного завода и криминального авторитета Константина Ключевского по прозвищу Ключик. У сотрудников МВД и СК есть все основания полагать, что заказали лидера ОПГ и расправились с ним свои же.



Константин Ключевский и его «правая рука» Евгений Жаров были убиты в мае 2005 года. Они выходили из здания управления архитектуры и градостроительства Читы, где обсуждали предстоящее расширение Центрального рынка, совладельцами которого являлись. После получасовой беседы неизвестные открыли по ним огонь.



Предположительно, убийц было трое. Выполнив задание, они скрылись на иномарке. Предприниматели погибли на месте, охранник остался жив. Следователи долго пытались установить заказчика. По некоторым данным, преступление организовал Владислав Телкин. 12 лет он скрывался от спецслужб, жил по поддельным документам в шикарном особняке во Владимире.

