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    ФСБ задержала нижегородца, продававшего липовые документы МВД и Красной армии. задержание, Нижний Новгород, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ задержала нижегородца, продававшего липовые документы МВД и Красной армии

    ФСБ задержала нижегородца, продававшего липовые документы МВД и Красной армии

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    ФСБ задержала нижегородца, продававшего липовые документы МВД и Красной армии

    ФСБ задержала нижегородца, продававшего липовые документы МВД и Красной армии

    ФСБ задержала нижегородца, продававшего липовые документы МВД и Красной армии

      Сотрудники ФСБ наведались с обыском к человеку, который неожиданно попросил их отдать честь. И предъявил удостоверение генерал-майора. Правда, затем в комнате были найдены еще несколько десятков «корочек» МВД, КГБ и даже НКВД.

      В своей квартире нижегородец Алексей Удалов организовал что-то вроде типографии и печатал удостоверения сотрудников абсолютно всех ведомств. В шкафу правоохранители обнаружили коробку, наполненную поддельными документами сотрудников ФСБ, МВД, КГБ, НКВД, удостоверения личности начальствующего состава Красной армии, немецкие водительские права времен второй мировой и даже документы на имя Штирлица.

      Все найденные у Удалова бланки, голографические наклейки и защитные ламинированные знаки действительно используются в изготовлении оригинальных документов. Где Удалов их брал, предстоит выяснить. Предстоит также установить всех, кто заказывал «корочки» на специальном сайте в Интернете.

      Всю клиентскую базу за несколько лет работы у бизнесмена изъяли. Покупателям его товара также придется ответить на вопросы следователей. Сам же ряженый признавать вину отказался. Он уверяет: торговал исключительно сувенирами, а как их используют клиенты, якобы не интересовался.

      Дожидаться суда Удалов будет под подпиской о невыезде. За подделку документов государственного образца ему грозит до двух лет лишения свободы.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.



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