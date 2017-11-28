Минфин предложил установить минимальные цены на сигареты в РФ

Правительству РФ направлено предложение о введении минимальных цен на сигареты. Ожидается, что таким образом удастся повысить цены на табачные изделия.
В России могут ввести минимальные цены на сигареты. Письмо с таким предложением, как пишет газета «Известия», Минфин отправил в правительство.
В Минфине объяснили предложение тем, что минимальные цены снизят доступность сигарет для населения. Какой уровень выберут в качестве минимального — пока неизвестно. Минфин предлагает наделить этими полномочиями Минздрав. Минздрав пока просто заявляет, что поддерживает предложение. Но очевидно, что сигареты после этого еще больше подорожают.
По некоторым подсчетам, только рост акцизов, предложенный Минздравом на следующий год, поднимет среднюю цену пачки в полтора раза. Сегодня же стало известно, что эксперты правительства выступили против идеи Минздрава запретить продажу сигарет в ларьках, а идею экологического налога на сигареты назвали нецелесообразной.
В Минфине объяснили предложение тем, что минимальные цены снизят доступность сигарет для населения. Какой уровень выберут в качестве минимального — пока неизвестно. Минфин предлагает наделить этими полномочиями Минздрав. Минздрав пока просто заявляет, что поддерживает предложение. Но очевидно, что сигареты после этого еще больше подорожают.
По некоторым подсчетам, только рост акцизов, предложенный Минздравом на следующий год, поднимет среднюю цену пачки в полтора раза. Сегодня же стало известно, что эксперты правительства выступили против идеи Минздрава запретить продажу сигарет в ларьках, а идею экологического налога на сигареты назвали нецелесообразной.
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