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    В Кремле открылся медиацентр ЧМ-2018. Москва, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кремле открылся медиацентр ЧМ-2018

    В Кремле открылся медиацентр ЧМ-2018

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    В Кремле открылся медиацентр <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    В Кремле открылся медиацентр ЧМ-2018

    В Кремле открылся медиацентр <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      В Государственном Кремлевском Дворце открылся медиацентр, в котором пройдет финальная жеребьевка ЧМ-2018.

      Сегодня в Москве открылся медиацентр чемпионата мира по футболу. Медиацентр располагается в Государственном Кремлевском дворце.

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      В медиацентре 1 декабря пройдет финальная жеребьевка. В мероприятии примут участие звезды футбола: Диего Марадона, Фабио Каннаваро, Лоран Блан и другие. Сборная России, как страна-организатор, автоматически попадет в группу А под номером 1.

      Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

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