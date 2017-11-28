В Кремле открылся медиацентр ЧМ-2018

В Государственном Кремлевском Дворце открылся медиацентр, в котором пройдет финальная жеребьевка
ЧМ-2018.
Сегодня в Москве открылся медиацентр чемпионата мира по футболу. Медиацентр располагается в Государственном Кремлевском дворце.
В медиацентре 1 декабря пройдет финальная жеребьевка. В мероприятии примут участие звезды футбола: Диего Марадона, Фабио Каннаваро, Лоран Блан и другие. Сборная России, как страна-организатор, автоматически попадет в группу А под номером 1.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.
В медиацентре 1 декабря пройдет финальная жеребьевка. В мероприятии примут участие звезды футбола: Диего Марадона, Фабио Каннаваро, Лоран Блан и другие. Сборная России, как страна-организатор, автоматически попадет в группу А под номером 1.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.
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