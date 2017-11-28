Минфин предложил лишить часть россиян пособий

Минфин предложил сократить число получателей социальной поддержки из бюджета.
Одновременно с сокращением числа получателей соцподдержки Минфин предлагает увеличить денежные выплаты тем, кто действительно нуждается в помощи. Об этом на форуме финансового университета заявил глава ведомства, передает РИА Новости.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ: «У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять».
Силуанов отметил, что это предложение уже обсуждаются в правительстве.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ: «У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять».
Силуанов отметил, что это предложение уже обсуждаются в правительстве.
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