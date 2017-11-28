Черчесов ответил на заявления о применении допинга российскими футболистами

Главный тренер сборной России заявил, что
допинг-офицеры постоянно проверяют российскую команду.
По словам специалиста, допинг-офицеры постоянно приезжают в расположение российской сборной и «берут пробы у тех, у кого хотят».
Черчесов подчеркнул, что никаких нареканий к российским футболистам не возникало, передает ТАСС.
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу: «Мы к этому отношения не имеем, потому что на каждом сборе к нам приезжают допинг-офицеры: они приезжают когда хотят, во сколько хотят, берут пробы у тех, у кого хотят. Поэтому мы открыты, никакого нарекания к нам не было».
Напомним, ранее СМИ сообщали, что ФИФА решила связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым, чтобы получить доказательства информации, указанной в докладе Ричарда Макларена. В частности, утверждалось, что 34 футболиста могли принимать допинг. Среди них 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 спортсменов.
При этом в ФИФА говорили, что не обнаружили фактов применения допинга в российском футболе, однако расследование пока не завершено.
Черчесов подчеркнул, что никаких нареканий к российским футболистам не возникало, передает ТАСС.
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу: «Мы к этому отношения не имеем, потому что на каждом сборе к нам приезжают допинг-офицеры: они приезжают когда хотят, во сколько хотят, берут пробы у тех, у кого хотят. Поэтому мы открыты, никакого нарекания к нам не было».
Напомним, ранее СМИ сообщали, что ФИФА решила связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым, чтобы получить доказательства информации, указанной в докладе Ричарда Макларена. В частности, утверждалось, что 34 футболиста могли принимать допинг. Среди них 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 спортсменов.
При этом в ФИФА говорили, что не обнаружили фактов применения допинга в российском футболе, однако расследование пока не завершено.
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