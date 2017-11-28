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    «Роскосмос»: спутник «Метеор-М» не вышел на целевую орбиту

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    «Роскосмос»: спутник <nobr>«Метеор-М»</nobr> не вышел на целевую орбиту

    «Роскосмос»: спутник «Метеор-М» не вышел на целевую орбиту

    «Роскосмос»: спутник <nobr>«Метеор-М»</nobr> не вышел на целевую орбиту
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Спутник «Метеор-М», стартовавший с Восточного, предположительно находится на нерасчетной орбите.

    Спутник «Метеор», запущенный с космодрома Восточный, отсутствует на целевой орбите, связи с ним нет, сообщили в Роскосмосе. Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил СМИ, что спутник, предположительно, находится на нерасчетной орбите. Не исключено, что аппарат может упасть в Атлантический океан.



    Собеседник «Интерфакса» отмечал, что на этапе полета разгонного блока «Фрегат» могла возникнуть нештатная ситуация — на этапе выдачи одного из двух импульсов маршевой двигательной установкой.

    смотретьС Восточного стартовала ракета «Союз» со спутником «Метеор-М»
    С Восточного стартовала ракета «Союз» со спутником «Метеор-М»
    Напомним, сегодня утром с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами. Этот пуск стал вторым в истории космодрома.

    Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.

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