«Роскосмос»: спутник «Метеор-М» не вышел на целевую орбиту

Спутник
«Метеор-М», стартовавший с Восточного, предположительно находится на нерасчетной орбите.
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Спутник «Метеор», запущенный с космодрома Восточный, отсутствует на целевой орбите, связи с ним нет, сообщили в Роскосмосе. Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил СМИ, что спутник, предположительно, находится на нерасчетной орбите. Не исключено, что аппарат может упасть в Атлантический океан.
Собеседник «Интерфакса» отмечал, что на этапе полета разгонного блока «Фрегат» могла возникнуть нештатная ситуация — на этапе выдачи одного из двух импульсов маршевой двигательной установкой.
Напомним, сегодня утром с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами. Этот пуск стал вторым в истории космодрома.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.
Сегодня осуществлён пуск РН «Союз-2.1б». Головной блок был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе планового сеанса связи с космическим аппаратом «Метеор-М» не удалось установить связь по причине отсутствия его на целевой орбите. Информация анализируется. pic.twitter.com/TnshFNHysc— РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 ноября 2017 г.
Собеседник «Интерфакса» отмечал, что на этапе полета разгонного блока «Фрегат» могла возникнуть нештатная ситуация — на этапе выдачи одного из двух импульсов маршевой двигательной установкой.
Напомним, сегодня утром с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами. Этот пуск стал вторым в истории космодрома.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.
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