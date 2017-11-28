Финалисты конкурса «Ты супер!» и Всероссийский Дед Мороз встретятся в Казани на фестивале Игоря Крутого

30 ноября в Казань приезжает Всероссийский Дед Мороз с командой НТВ.
Отправной точкой его маршрута по городу станет культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» под руководством Игоря Крутого, на котором выступят финалисты детского вокального конкурса НТВ «Ты супер!»: Валерия Адлейба, Евгений Бойцов и Кирилл Есин. Ведущим гала-концерта станет Александр Олешко, который также ведет конкурс «Ты супер! Танцы». Таким образом, участники важных социальных проектов НТВ встретятся на одной сцене, чтобы подарить чувство праздника всем жителям и гостям города.
Напомним, «Путешествие Деда Мороза с НТВ» длится уже около месяца: Казань станет пятнадцатым городом на путевой карте. В каждой из точек своего маршрута Зимний Волшебник успевает сделать множество важных и добрых дел: порадовать подарками ребят из детских домов и социальных учреждений, заглянуть в гости и оказать помощь многодетным и малообеспеченным семьям, а также подарить всем жителям города большой и шумный праздник. В Казань Всероссийский Дед Мороз отправится вместе с генеральным директором телекомпании НТВ Алексеем Владимировичем Земским, ведущей программы НТВ «Квартирный вопрос» Татьяной Грамон и со звездой российского бокса Ростиславом Плечко. В столице Татарстана Дед Мороз и команда НТВ порадуют подарками ребят в Социально-реабилитационном центре, исполнят заветные желания воспитанников Казанского детского дома-школы №11 и детского дома «Доверие». А еще Дед Мороз приедет в гости к авторам писем, которые он получил на адрес почты dedmoroz@ntv.ru.
Фестиваль «Добрая волна», который откроет в столице Татарстана известный композитор и музыкальный продюсер Игорь Крутой, уникальный: он станет площадкой для всех талантливых детей, вне зависимости от ограничений их физического здоровья. Они получат возможность исполнить любимые зрителями песни вместе со звёздами российской эстрады.
Телевизионную версию концерта зрители НТВ смогут увидеть в первые дни нового года. А следить за путешествием Деда Мороза по городам России можно уже сейчас — в специальных рубриках программ НТВ «Деловое утро» и «Сегодня».
Напомним, «Путешествие Деда Мороза с НТВ» длится уже около месяца: Казань станет пятнадцатым городом на путевой карте. В каждой из точек своего маршрута Зимний Волшебник успевает сделать множество важных и добрых дел: порадовать подарками ребят из детских домов и социальных учреждений, заглянуть в гости и оказать помощь многодетным и малообеспеченным семьям, а также подарить всем жителям города большой и шумный праздник. В Казань Всероссийский Дед Мороз отправится вместе с генеральным директором телекомпании НТВ Алексеем Владимировичем Земским, ведущей программы НТВ «Квартирный вопрос» Татьяной Грамон и со звездой российского бокса Ростиславом Плечко. В столице Татарстана Дед Мороз и команда НТВ порадуют подарками ребят в Социально-реабилитационном центре, исполнят заветные желания воспитанников Казанского детского дома-школы №11 и детского дома «Доверие». А еще Дед Мороз приедет в гости к авторам писем, которые он получил на адрес почты dedmoroz@ntv.ru.
Фестиваль «Добрая волна», который откроет в столице Татарстана известный композитор и музыкальный продюсер Игорь Крутой, уникальный: он станет площадкой для всех талантливых детей, вне зависимости от ограничений их физического здоровья. Они получат возможность исполнить любимые зрителями песни вместе со звёздами российской эстрады.
Телевизионную версию концерта зрители НТВ смогут увидеть в первые дни нового года. А следить за путешествием Деда Мороза по городам России можно уже сейчас — в специальных рубриках программ НТВ «Деловое утро» и «Сегодня».
Комментарии