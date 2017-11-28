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    Источник: запущенный с Восточного спутник «Метеор-М» не вышел на связь

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Источник: запущенный с Восточного спутник <nobr>«Метеор-М»</nobr> не вышел на связь

    Источник: запущенный с Восточного спутник «Метеор-М» не вышел на связь

    Источник: запущенный с Восточного спутник <nobr>«Метеор-М»</nobr> не вышел на связь
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Специалисты не могут получить телеметрию спутника «Метеор-М», запущенного сегодня с космодрома Восточный.

    Не исключено, что на этапе полета разгонного блока «Фрегат» возникла нештатная ситуация. Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, проблемы могли возникнуть на этапе выдачи одного из двух импульсов маршевой двигательной установкой.

    Из-за этого аппарат мог быть выведен на нерасчетную орбиту. Также не исключено падение спутника в океан, передает «Интерфакс».

    При этом уточняется, что спутник еще в 9:42 мск должен был отделиться и начать передавать телеметрию. Однако пока телеметрию получить не удалось.

    смотретьС Восточного стартовала ракета «Союз» со спутником «Метеор-М»
    С Восточного стартовала ракета «Союз» со спутником «Метеор-М»
    Напомним, сегодня утром с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами. Этот пуск стал вторым в истории космодрома.

    Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту.

    «Метеор-М» №2–1 — спутник гидрометеорологического обеспечения. Он предназначен для передачи изображений облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах. Это нужно для определения температуры на поверхности морей, а также для оценки составляющих радиационного баланса системы «Земля — атмосфера».

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