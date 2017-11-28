Источник: запущенный с Восточного спутник «Метеор-М» не вышел на связь

Специалисты не могут получить телеметрию спутника
«Метеор-М», запущенного сегодня с космодрома Восточный.
Не исключено, что на этапе полета разгонного блока «Фрегат» возникла нештатная ситуация. Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, проблемы могли возникнуть на этапе выдачи одного из двух импульсов маршевой двигательной установкой.
Из-за этого аппарат мог быть выведен на нерасчетную орбиту. Также не исключено падение спутника в океан, передает «Интерфакс».
При этом уточняется, что спутник еще в 9:42 мск должен был отделиться и начать передавать телеметрию. Однако пока телеметрию получить не удалось.
Напомним, сегодня утром с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами. Этот пуск стал вторым в истории космодрома.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту.
«Метеор-М» №2–1 — спутник гидрометеорологического обеспечения. Он предназначен для передачи изображений облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах. Это нужно для определения температуры на поверхности морей, а также для оценки составляющих радиационного баланса системы «Земля — атмосфера».
Из-за этого аппарат мог быть выведен на нерасчетную орбиту. Также не исключено падение спутника в океан, передает «Интерфакс».
При этом уточняется, что спутник еще в 9:42 мск должен был отделиться и начать передавать телеметрию. Однако пока телеметрию получить не удалось.
Напомним, сегодня утром с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами. Этот пуск стал вторым в истории космодрома.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту.
«Метеор-М» №2–1 — спутник гидрометеорологического обеспечения. Он предназначен для передачи изображений облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах. Это нужно для определения температуры на поверхности морей, а также для оценки составляющих радиационного баланса системы «Земля — атмосфера».
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