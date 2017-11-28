Путин утвердил налоговые льготы по программе реновации в Москве

Президент России подписал закон о налоговых льготах для участников московской программы реновации.
Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для москвичей, участвующих в программе реновации жилья. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, участники программы реновации освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию прав на новое жилье. Получение жилья или равноценной денежной компенсации освобождается от НДФЛ. Кроме того, гражданам предоставляется возможность уменьшать доход с продажи новых квартир за счет средств, затраченных на покупку старой квартиры и доплаты за увеличение площади новой.
Льготы распространяются на сделки, заключенные с 1 августа — дня, когда была утверждена программа реновации жилья.
Напомним, в столичную программу реновации жилья входят 5177 домов. Программа рассчитана до 2032 года. Власти Москвы уже определили более 200 стартовых площадок для строительства нового жилья.
Согласно закону, участники программы реновации освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию прав на новое жилье. Получение жилья или равноценной денежной компенсации освобождается от НДФЛ. Кроме того, гражданам предоставляется возможность уменьшать доход с продажи новых квартир за счет средств, затраченных на покупку старой квартиры и доплаты за увеличение площади новой.
Льготы распространяются на сделки, заключенные с 1 августа — дня, когда была утверждена программа реновации жилья.
Напомним, в столичную программу реновации жилья входят 5177 домов. Программа рассчитана до 2032 года. Власти Москвы уже определили более 200 стартовых площадок для строительства нового жилья.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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