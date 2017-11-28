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    На Кубани мужчина подорвался во время селфи с гранатой: фото

    9 комментариев
    • Фото: Плохие новости / vk.com
    На Кубани мужчина подорвался во время селфи с гранатой: фото

    На Кубани мужчина подорвался во время селфи с гранатой: фото

    На Кубани мужчина подорвался во время селфи с гранатой: фото
  • Фото: Плохие новости / vk.com

    • Сыщики выясняют обстоятельства гибели мужчины при взрыве гранаты в городе Лабинске (Краснодарский край).

    По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что 26-летний мужчина решил в машине сфотографироваться с гранатой. Молодой человек вытащил из гранаты чеку, после чего отправил фото друзьям в соцсети.

    После этого мужчина перестал выходить на связь. А позднее его тело обнаружили в автомобиле, сообщают местные СМИ.

    Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются следователи. Материалы для возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота оружия направлены в полицию, передает «Интерфакс».

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