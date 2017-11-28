На Кубани мужчина подорвался во время селфи с гранатой: фото

Сыщики выясняют обстоятельства гибели мужчины при взрыве гранаты в городе Лабинске (Краснодарский край).
По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что 26-летний мужчина решил в машине сфотографироваться с гранатой. Молодой человек вытащил из гранаты чеку, после чего отправил фото друзьям в соцсети.
После этого мужчина перестал выходить на связь. А позднее его тело обнаружили в автомобиле, сообщают местные СМИ.
Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются следователи. Материалы для возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота оружия направлены в полицию, передает «Интерфакс».
После этого мужчина перестал выходить на связь. А позднее его тело обнаружили в автомобиле, сообщают местные СМИ.
Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются следователи. Материалы для возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота оружия направлены в полицию, передает «Интерфакс».
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