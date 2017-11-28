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    Жителей Подмосковья задержали за избиение 2-месячного ребенка

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    Жителей Подмосковья задержали за избиение 2-месячного ребенка

    Жителей Подмосковья задержали за избиение <nobr>2-месячного</nobr> ребенка

    Задержаны родители младенца, которого госпитализировали с переломом ноги в подмосковном Наро-Фоминске.

    Задержанным грозит ответственность по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». Сейчас решается вопрос об избрании в отношении родителей ребенка меры пресечения, сообщили в подмосковном управлении СК.

    Напомним, ранее сообщалось, что 23 ноября родители принесли малыша на прием к врачу дерматологу и пожаловались на появление синяков в области скулы. Медик посоветовал жителям Подмосковья обратиться к неврологу.

    А 25 ноября на приеме в больнице у 2-месячного ребенка были установлены множественные травмы, в том числе перелом левой ноги. После этого малыша срочно доставили в реанимационное отделение.

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