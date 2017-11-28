Прокуратура подтвердила гибель двух человек при крушении вертолета в Тамбовской области

В транспортной прокуратуре подтвердили, что пропавший в Тамбовской области вертолет разбился.
Как сообщила официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, по предварительным данным, в результате падения вертолета погибли два человека.
Она добавила, что на место трагедии уже выехал представитель надзорного ведомства, передает РИА Новости.
Между тем ТАСС сообщает, что жертвой катастрофы стал глава компании «Сталь-М» Владимир Данильченко.
Напомним, ранее сегодня в экстренных службах региона рассказали, что экипаж Eurocopter перестал выходить на связь. А позднее источник сообщил, что вертолет разбился.
Она добавила, что на место трагедии уже выехал представитель надзорного ведомства, передает РИА Новости.
Между тем ТАСС сообщает, что жертвой катастрофы стал глава компании «Сталь-М» Владимир Данильченко.
Напомним, ранее сегодня в экстренных службах региона рассказали, что экипаж Eurocopter перестал выходить на связь. А позднее источник сообщил, что вертолет разбился.
Комментарии