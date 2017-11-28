Подозреваются все
ТВ-Эфир
Подозреваются все
    •  
    Неделя российского кино в Лондоне завершилась показом «Матильды». кино, Лондон, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНеделя российского кино в Лондоне завершилась показом «Матильды»

    Неделя российского кино в Лондоне завершилась показом «Матильды»

    1 комментарий
    Неделя российского кино в Лондоне завершилась показом «Матильды»

    Неделя российского кино в Лондоне завершилась показом «Матильды»

    Неделя российского кино в Лондоне завершилась показом «Матильды»

      «Нелюбовь» Андрея Звягинцева признали лучшим фильмом по итогам Недели российского кино в Великобритании. Фестиваль завершился накануне в Лондоне. Многие из фильмов оказались близки местному зрителю. К примеру, сюжет «Матильды» актуален для монархической Британии.

      За неделю 45 фильмов посмотреть невозможно. Тем более осмыслить такое количество мест, проблем и эпох. Хронологически между первым фильмом, «Притяжением» Федора Бондарчука, и последним, «Матильдой» Алексея Учителя, временной разрыв примерно в 120 лет насыщенной российской истории. А стилистический разрыв — от авторемонтной мастерской в московском Чертаново до Зимнего дворца в Петербурге. От гопников с бейсбольными битами до гвардейцев в золотых эполетах. И все это, на равных правах, — Россия.

      Филипп Перкон, исполнительный директор недели российского кино: «Фантастические ощущения! Все прошло, все хорошо, люди получили огромное удовольствие. Это очень приятно».

      На неделе российского кино вручается приз — «Золотой единорог», животное из мифов и России, и Британии. Ставки сделаны на фаворита, признанного уже и в Каннах, и в Мюнхене, и в Лондоне. В Европе - любовь на «Нелюбовь».

      Качество российского кинопоказа в Британии высокое. На «Матильде» в Лондоне кинозал был полон, как Мариинский театр в далекие времена ее выступлений.

      Хотя современной Британии дилемму Николая II не понять — его двоюродный правнук, принц Уильям, нынешний наследник английского престола, спокойно женился на девушке Кейт не только без титула, но даже без тридцати двух фуэте. Его брат Гарри только что объявил о помолвке с Меган Маркл. Она тоже простолюдинка, и, как Кшесинская, выступала на сцене. В современном мире большой трагедии в этом нет. Драму о нынешних Виндзорах большому режиссеру не снять. Только мыльную оперу.

      На показ «Матильды» в Лондоне организаторы приглашали и Виндзоров. Им было бы интересно посмотреть кино про своих родственников. Но Виндзорам явно не до премьеры. У Гарри с Меган — помолвка, у Уильяма с Кейт — утренняя тошнота от третьей беременности. Впрочем, скора оба принца сами снимутся в кино, но не у Алексея Учителя, а статистами в новом эпизоде «Звездных войн», рядовыми межгалактической войны.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru