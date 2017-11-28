Источник: Олег Табаков остается в реанимации

Олег Табаков остается в реанимации, его состояние стабильно, сообщают СМИ.
Говорить о переводе Олега Табакова из реанимации в обычную палату пока рано, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.
При этом медики отмечают, что состояние здоровья худрука Московского художественного театра им. Чехова стабилизировалось. «Олегу Павловичу сегодня лучше», — сообщил собеседник агентства.
Накануне в пресс-службе первой Градской больницы сообщили, что Олега Табакова госпитализировали «в крайне тяжелом состоянии». В СМИ появилась информация, что у режиссера воспаление легких. При этом в пресс-службе «Табакерки» заявили, что Табаков проходит плановое обследование по направлению стоматология: «ни о какой реанимации речи не идет». О том, что его отец не испытывает серьезных проблем со здоровьем, заверяет также и сын знаменитого артист и режиссера Павел Табаков.
Ранее в «Табакерке» по техническим причинам отменили спектакль «Год, когда я не родился».
При этом медики отмечают, что состояние здоровья худрука Московского художественного театра им. Чехова стабилизировалось. «Олегу Павловичу сегодня лучше», — сообщил собеседник агентства.
Накануне в пресс-службе первой Градской больницы сообщили, что Олега Табакова госпитализировали «в крайне тяжелом состоянии». В СМИ появилась информация, что у режиссера воспаление легких. При этом в пресс-службе «Табакерки» заявили, что Табаков проходит плановое обследование по направлению стоматология: «ни о какой реанимации речи не идет». О том, что его отец не испытывает серьезных проблем со здоровьем, заверяет также и сын знаменитого артист и режиссера Павел Табаков.
Ранее в «Табакерке» по техническим причинам отменили спектакль «Год, когда я не родился».
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