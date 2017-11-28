Подозреваются все
ТВ-Эфир
Подозреваются все
    •  
    Источник: Олег Табаков остается в реанимации. Москва, больницы, знаменитости, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИсточник: Олег Табаков остается в реанимации

    Источник: Олег Табаков остается в реанимации

    комментировать

    Источник: Олег Табаков остается в реанимации

    Источник: Олег Табаков остается в реанимации

      Олег Табаков остается в реанимации, его состояние стабильно, сообщают СМИ.

      Говорить о переводе Олега Табакова из реанимации в обычную палату пока рано, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.

      При этом медики отмечают, что состояние здоровья худрука Московского художественного театра им. Чехова стабилизировалось. «Олегу Павловичу сегодня лучше», — сообщил собеседник агентства.

      Накануне в пресс-службе первой Градской больницы сообщили, что Олега Табакова госпитализировали «в крайне тяжелом состоянии». В СМИ появилась информация, что у режиссера воспаление легких. При этом в пресс-службе «Табакерки» заявили, что Табаков проходит плановое обследование по направлению стоматология: «ни о какой реанимации речи не идет». О том, что его отец не испытывает серьезных проблем со здоровьем, заверяет также и сын знаменитого артист и режиссера Павел Табаков.

      Ранее в «Табакерке» по техническим причинам отменили спектакль «Год, когда я не родился».

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru