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    Цены на авиабилеты могут вырасти к Новому году из-за подорожания топлива. авиация, деловые новости, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦены на авиабилеты могут вырасти к Новому году из-за подорожания топлива

    Цены на авиабилеты могут вырасти к Новому году из-за подорожания топлива

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    Цены на авиабилеты могут вырасти к Новому году из-за подорожания топлива

    Цены на авиабилеты могут вырасти к Новому году <nobr>из-за</nobr> подорожания топлива

      Цены на авиакеросин прибавили почти 25% всего за полгода и задержались на уровне исторических максимумов.

      Индекс Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи показывает, что цена на керосин для аэропортов Московского авиаузла с июня взлетела на 23% и достигла 43 тысяч рублей за тонну. Об этом пишут «Ведомости».

      Винят в этом недостаток предложения на рынке — пассажиропоток вырос и керосина стало не хватать. Не помогло даже увеличение производства. Также среди причин называют увеличение цен на нефть.

      В авиакомпаниях стремительный рост топлива подтверждают. Эксперты «Ведомостей» добавляют, что подорожание авиакеросина на 20% увеличивает расходы перевозчиков примерно на 5%, а это уже может отразиться на билетах. Но поскольку сейчас платежеспособность населения не в лучшем состоянии, поднять цены компании смогут только весной и на время новогодних праздников.

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