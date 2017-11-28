После сбоя в системе со счета московского банка пропали 27 млн рублей

В операционной системе одного из столичных банков после сбоя в операционной системе выявили недостачу в 27 млн рублей.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, проблему изучают специалисты по информационным технологиям и сотрудники банка.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Вечером в минувший понедельник директор банка по адресу: Олимпийский проспект, д. 26, стр. 1, сообщила в полицию, что днем в операционной системе банка произошел сбой, после которого на корсчете банка была обнаружена недостача в 27 млн рублей».
Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент установить факт хищения или сбоя, а также время и место происшествия не представляется возможным в связи с техническими трудностями в операционной системе банка. Проводится проверка.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Вечером в минувший понедельник директор банка по адресу: Олимпийский проспект, д. 26, стр. 1, сообщила в полицию, что днем в операционной системе банка произошел сбой, после которого на корсчете банка была обнаружена недостача в 27 млн рублей».
Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент установить факт хищения или сбоя, а также время и место происшествия не представляется возможным в связи с техническими трудностями в операционной системе банка. Проводится проверка.
Комментарии