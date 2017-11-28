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    В Чувашии в аварии со школьным автобусом пострадали десять детей

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    • Фото: bad_novosti / vk.com
    В Чувашии в аварии со школьным автобусом пострадали десять детей

    В Чувашии в аварии со школьным автобусом пострадали десять детей

    В Чувашии в аварии со школьным автобусом пострадали десять детей
  • Фото: bad_novosti / vk.com

    • В Чебоксарах попал в аварию школьный автобус. Пострадали 12 человек, в том числе десять детей.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

    Источник: «В ночь на вторник в Чебоксарах произошло ДТП со школьным автобусом. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали 12 человек, десять из них — дети».

    В свою очередь в МВД по Чувашии сообщили о тринадцати пострадавших. В ведомстве добавили, что авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который не уступил дорогу школьному автобусу. Помимо детей пострадали два водителя и воспитатель. Один из водителей в тяжелом состоянии.

    Пострадавшие дети доставлены в республиканскую больницу, взрослые — в больницу скорой медицинской помощи, передает РИА Новости.

    Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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