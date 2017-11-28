В Чувашии в аварии со школьным автобусом пострадали десять детей

В Чебоксарах попал в аварию школьный автобус. Пострадали 12 человек, в том числе десять детей.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Источник: «В ночь на вторник в Чебоксарах произошло ДТП со школьным автобусом. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали 12 человек, десять из них — дети».
В свою очередь в МВД по Чувашии сообщили о тринадцати пострадавших. В ведомстве добавили, что авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который не уступил дорогу школьному автобусу. Помимо детей пострадали два водителя и воспитатель. Один из водителей в тяжелом состоянии.
Пострадавшие дети доставлены в республиканскую больницу, взрослые — в больницу скорой медицинской помощи, передает РИА Новости.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Источник: «В ночь на вторник в Чебоксарах произошло ДТП со школьным автобусом. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали 12 человек, десять из них — дети».
В свою очередь в МВД по Чувашии сообщили о тринадцати пострадавших. В ведомстве добавили, что авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который не уступил дорогу школьному автобусу. Помимо детей пострадали два водителя и воспитатель. Один из водителей в тяжелом состоянии.
Пострадавшие дети доставлены в республиканскую больницу, взрослые — в больницу скорой медицинской помощи, передает РИА Новости.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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