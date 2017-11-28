Пентагон: противодействие России станет главной задачей США в 2018 году

Главной задачей Минобороны США в 2018 году станет стратегическое противодействие России, говорится в новом докладе генерального инспектора ведомства.
Согласно документу, за последние годы Россия достигла прогресса в вопросе вооружений, и поэтому США и другие государства — члены НАТО должны быть готовыми к ответу на «потенциальную агрессию Москвы».
Из докумета: «Помимо того что Россия обладает серьезным ядерным арсеналом, она значительно развила свои обычные и иные виды вооружений; нарастила мощь своих сухопутных, военно-морских и военно-воздушных стратегических и оперативных сил; создала потенциал для ведения ассиметричных и нетрадиционных боевых действий».
Особое внимание в документе уделяется анализу внешней политики России, а также роли России в Сирии. При этом Пентагон советует избегать военной конфронтации с Россией на сирийской территории.
Из документа: «Со стратегической точки зрения, Россия закрепилась в Сирии с тем, чтобы сохранить свой незамерзающий порт и продемонстрировать военную мощь в регионе. Будучи членом Совета безопасности ООН, Россия оказывает влияние на целый ряд других международных вопросов, в том числе борьбу с терроризмом. Данные вопросы могут привести к возникновению военной конфронтации».
В докладе подчеркивается, что участие России укрепило позиции властей Сирии и гарантировало, что «урегулирование конфликта будет невозможным без согласования с Россией», передает RT.
Из докумета: «Помимо того что Россия обладает серьезным ядерным арсеналом, она значительно развила свои обычные и иные виды вооружений; нарастила мощь своих сухопутных, военно-морских и военно-воздушных стратегических и оперативных сил; создала потенциал для ведения ассиметричных и нетрадиционных боевых действий».
Особое внимание в документе уделяется анализу внешней политики России, а также роли России в Сирии. При этом Пентагон советует избегать военной конфронтации с Россией на сирийской территории.
Из документа: «Со стратегической точки зрения, Россия закрепилась в Сирии с тем, чтобы сохранить свой незамерзающий порт и продемонстрировать военную мощь в регионе. Будучи членом Совета безопасности ООН, Россия оказывает влияние на целый ряд других международных вопросов, в том числе борьбу с терроризмом. Данные вопросы могут привести к возникновению военной конфронтации».
В докладе подчеркивается, что участие России укрепило позиции властей Сирии и гарантировало, что «урегулирование конфликта будет невозможным без согласования с Россией», передает RT.
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