Пьяного дебошира примотали скотчем к креслу в летевшем в Екатеринбург самолете

Нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета, летевшего в Екатеринбург. Хулигана пришлось примотать скотчем к креслу.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», инцидент произошел 27 ноября во время выполнения рейса U6–300 по маршруту Благовещенск — Екатеринбург. Нетрезвый пассажир угрожал пассажирам и экипажу, при этом на замечания бортпроводников и пассажиров он не реагировал. Поэтому командир судна принял решение примотать его скотчем к сиденью и обратиться в правоохранительные органы.
По прилете в аэропорт «Кольцово» пассажир был снят с борта полицейскими и доставлен в дежурную часть, где на него был составлен административный протокол.
По прилете в аэропорт «Кольцово» пассажир был снят с борта полицейскими и доставлен в дежурную часть, где на него был составлен административный протокол.
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