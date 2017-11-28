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    В Сирии мирные жители не могут получить гумпомощь из-за действий США. США, Сирия, беженцы, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии мирные жители не могут получить гумпомощь из-за действий США

    В Сирии мирные жители не могут получить гумпомощь из-за действий США

    1 комментарий
    В Сирии мирные жители не могут получить гумпомощь <nobr>из-за</nobr> действий США

    В Сирии мирные жители не могут получить гумпомощь из-за действий США

    В Сирии мирные жители не могут получить гумпомощь <nobr>из-за</nobr> действий США

      Тяжелая ситуация сложилась на западе Сирии. В провинции Хомс более 50 тысяч мирных жителей не могут получить доступ к гуманитарной помощи из-за действий США.

      Как заявили в российском Центре по примирению, американские военные закрыли пространство в радиусе 55-и километров от базы западной коалиции. В зону оцепления попал и лагерь беженцев. В итоге мирные жители не могут получить продукты и необходимую медпомощь.

      По некоторым данным, на базе тренируют представителей так называемой умеренной оппозиции. Своими навыками с ними делятся сотни американских, британских и норвежских военных инструкторов.

      В Сирии неоднократно выражали протест против действий возглавляемой США коалиции. В частности, МИД страны направил письма Совбезу и генеральному секретарю ООН, в которых сообщалось, что мирные жители гибнут при авиаударах коалиции, и потребовали остановить «чудовищные преступления» в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка.

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