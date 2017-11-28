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    Возможность диалога: в Совбезе ООН обсуждают перспективы мирных переговоров по Сирии. Нью-Йорк, ООН, Сирия, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВозможность диалога: в Совбезе ООН обсуждают перспективы мирных переговоров по Сирии

    Возможность диалога: в Совбезе ООН обсуждают перспективы мирных переговоров по Сирии

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    Возможность диалога: в Совбезе ООН обсуждают перспективы мирных переговоров по Сирии

    Возможность диалога: в Совбезе ООН обсуждают перспективы мирных переговоров по Сирии

    Возможность диалога: в Совбезе ООН обсуждают перспективы мирных переговоров по Сирии

      В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН. Оно посвящено положению дел в Сирии и перспективам мирного диалога между участниками гражданского конфликта.

      Главным докладчиком стал спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он заявил, что сейчас дипломаты из разных стран активно обсуждают предложение России провести «Конгресс национального диалога», который должен стать важным шагом на пути нормализации ситуации в Сирии. Идею подобной встречи выдвинул Владимир Путин. Мероприятие предлагается провести в Сочи.

      На конгресс уже пригласили представителей всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти страны, внутреннюю и внешнюю оппозицию, представителей ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

      Сегодня в Женеве должен начаться очередной раунд мирных переговоров по Сирии. Их задача — организовать выборы и разработку новой конституции страны. Представители официального Дамаска своего участия в дискуссии пока не подтвердили.

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