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    Участники «Ледяного марафона» пробежали 42 километра в Антарктике. Антарктика, марафоны, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники «Ледяного марафона» пробежали 42 километра в Антарктике

    Участники «Ледяного марафона» пробежали 42 километра в Антарктике

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    Участники «Ледяного марафона» пробежали 42 километра в Антарктике

    Участники «Ледяного марафона» пробежали 42 километра в Антарктике

    Участники «Ледяного марафона» пробежали 42 километра в Антарктике

      55 отчаянных бегунов приняли участие в одном из самых необычных марафонов, который прошел в Антарктике.

      Длина трассы, которую преодолели марафонцы, составила 42 километра. Ее проложили в районе единственной частной базы на континенте.

      Во время старта термометры показывали минус 25 градусов. Однако бегуны на мороз не жаловались. От переохлаждения их защищали несколько слоев специального белья, а также маски и очки.

      Марафонцы находились под пристальным вниманием врачей. Кроме того, спортсменам разрешили делать короткие остановки. Лучший результат в «Ледяном забеге» продемонстрировала американка — 6 часов, 27 минут и 57 секунд.

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