Российские специалисты отправились в район поисков подлодки «Сан Хуан»

Корвет Robinson ВМС Аргентины отплыл сегодня из порта
Комодоро-Ривадавия и направился в район поисков пропавшей подводной лодки «Сан Хуан».
На борту корвета находятся специалисты из России и Аргентины, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ направило на место пропажи аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» группу специалистов поисково-спасательного отряда ВМФ, а также океанографическое судно «Янтарь» со специальным оборудованием для глубоководных погружений. Россия стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции в Южной Атлантике.
Субмарина «Сан Хуан» ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находятся 44 человека. Представители ВМС Аргентины уже заявили, что операция достигла критической стадии из-за возможной нехватки кислорода на борту субмарины. Его запасы рассчитаны на несколько дней автономного плавания.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ направило на место пропажи аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» группу специалистов поисково-спасательного отряда ВМФ, а также океанографическое судно «Янтарь» со специальным оборудованием для глубоководных погружений. Россия стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции в Южной Атлантике.
Субмарина «Сан Хуан» ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находятся 44 человека. Представители ВМС Аргентины уже заявили, что операция достигла критической стадии из-за возможной нехватки кислорода на борту субмарины. Его запасы рассчитаны на несколько дней автономного плавания.
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