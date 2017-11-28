СМИ сообщили о четырех погибших при взрыве в Тель-Авиве

По предварительной информации, жертвами взрыва, прогремевшего в магазине на южной окраине
Тель-Авива, стали четыре человека.
Тела погибших обнаружили под обломками после того, как пожарным удалось побороть пламя, передает Times of Israel.
Ранее сообщалось о пятерых пострадавших в результате взрыва. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные четверо не получили серьезных травм.
Напомним, взрыв, причина которого до сих пор не установлена, прогремел вечером в понедельник в одноэтажном здании на окраине Тель-Авива. Он привел к возгоранию. На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось о пятерых пострадавших в результате взрыва. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные четверо не получили серьезных травм.
Напомним, взрыв, причина которого до сих пор не установлена, прогремел вечером в понедельник в одноэтажном здании на окраине Тель-Авива. Он привел к возгоранию. На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб.
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