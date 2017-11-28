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28 ноября, 08:30
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    СМИ сообщили о четырех погибших при взрыве в Тель-Авиве

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    СМИ сообщили о четырех погибших при взрыве в <nobr>Тель-Авиве</nobr>

    СМИ сообщили о четырех погибших при взрыве в Тель-Авиве

    СМИ сообщили о четырех погибших при взрыве в <nobr>Тель-Авиве</nobr>

    По предварительной информации, жертвами взрыва, прогремевшего в магазине на южной окраине Тель-Авива, стали четыре человека.

    Тела погибших обнаружили под обломками после того, как пожарным удалось побороть пламя, передает Times of Israel.

    смотретьПять человек пострадали при взрыве в Тель-Авиве
    Пять человек пострадали при взрыве в Тель-Авиве
    Ранее сообщалось о пятерых пострадавших в результате взрыва. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные четверо не получили серьезных травм.

    Напомним, взрыв, причина которого до сих пор не установлена, прогремел вечером в понедельник в одноэтажном здании на окраине Тель-Авива. Он привел к возгоранию. На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб.

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