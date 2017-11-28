Распоряжение о закрытии аэропорта на Бали продлили до 29 ноября

Власти Индонезии решили продлить действие распоряжения о закрытии международного аэропорта
«Нгурах-Рай» на острове Бали еще на сутки. Эти меры связаны с активностью вулкана Агунг.
Решение об открытии воздушной гавани будет принято в среду в зависимости от летных условий.
Ранее индонезийские власти приняли решение возобновить работу аэропорта на соседнем с Бали острове Ломбок.
Уровень опасности на острове Бали в понедельник был повышен до максимального из-за извержения вулкана Агунг. На Бали застряли около 60 тысяч туристов, в их числе и около 300 россиян. Наших соотечественников вывезут с острова на паромах.
Деревни в радиусе 10 километров от Агунга пустуют: 40 тысяч балийцев эвакуированы. Столб пепла накануне поднялся на высоту в семь километров. Эксперты знают: это признак того, что уровень магмы достиг максимума. Вероятнее всего, мощное извержение произойдет уже в течение суток.
Referring to the revision of Notice to Airmen (NOTAMR) num: A4274/17 on Nov 28th, 2017, herewith we inform you that due to the volcanic ashes of Mount Agung in Karangasem Regency, Bali, @baliairports will be closed Nov 28th , 2017 at 02.11 LT til Nov 29th, 2017 at 07.00 LT. pic.twitter.com/M2kkof9nhn— I Gusti Ngurah Rai (@baliairports) 27 ноября 2017 г.
Ранее индонезийские власти приняли решение возобновить работу аэропорта на соседнем с Бали острове Ломбок.
Уровень опасности на острове Бали в понедельник был повышен до максимального из-за извержения вулкана Агунг. На Бали застряли около 60 тысяч туристов, в их числе и около 300 россиян. Наших соотечественников вывезут с острова на паромах.
Деревни в радиусе 10 километров от Агунга пустуют: 40 тысяч балийцев эвакуированы. Столб пепла накануне поднялся на высоту в семь километров. Эксперты знают: это признак того, что уровень магмы достиг максимума. Вероятнее всего, мощное извержение произойдет уже в течение суток.
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