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    Распоряжение о закрытии аэропорта на Бали продлили до 29 ноября

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    Распоряжение о закрытии аэропорта на Бали продлили до 29 ноября

    Распоряжение о закрытии аэропорта на Бали продлили до 29 ноября

    Власти Индонезии решили продлить действие распоряжения о закрытии международного аэропорта «Нгурах-Рай» на острове Бали еще на сутки. Эти меры связаны с активностью вулкана Агунг.

    Решение об открытии воздушной гавани будет принято в среду в зависимости от летных условий.


    Ранее индонезийские власти приняли решение возобновить работу аэропорта на соседнем с Бали острове Ломбок.

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    Уровень опасности на острове Бали в понедельник был повышен до максимального из-за извержения вулкана Агунг. На Бали застряли около 60 тысяч туристов, в их числе и около 300 россиян. Наших соотечественников вывезут с острова на паромах.

    Деревни в радиусе 10 километров от Агунга пустуют: 40 тысяч балийцев эвакуированы. Столб пепла накануне поднялся на высоту в семь километров. Эксперты знают: это признак того, что уровень магмы достиг максимума. Вероятнее всего, мощное извержение произойдет уже в течение суток.

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