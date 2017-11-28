Пушков ответил на заявление Волкера о «шаге назад» после встречи с Сурковым

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, который назвал «шагом назад» последнюю встречу с Владиславом Сурковым.
Алексей Пушков, член Совета Федерации: «Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет».
Ранее Курт Волкер заявил, что третья встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая прошла 13 ноября в Белграде, стала «шагом назад». На переговорах речь шла о размещении миссии ООН в Донбассе. Американская сторона представила дополнения к российскому проекту резолюции по размещению миссии. Однако Россия поддержала лишь три из 29 абзацев.
Волкер назвал посл.встречу с Сурковым шагом назад. Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева.Такого шага пусть не ждет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 ноября 2017 г.
Ранее Курт Волкер заявил, что третья встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая прошла 13 ноября в Белграде, стала «шагом назад». На переговорах речь шла о размещении миссии ООН в Донбассе. Американская сторона представила дополнения к российскому проекту резолюции по размещению миссии. Однако Россия поддержала лишь три из 29 абзацев.
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