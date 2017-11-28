Путин подписал закон о введении в России системы tax free

Президент Владимир Путин подписал закон о компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных граждан, которые вывозят приобретенные в стране товары. Доступ к системе смогут получить граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз.
Для того, чтобы получить компенсации иностранцам нужно будет выписать чек tax free на сумму покупки не менее 10 тыс, после чего предоставить документ в электронной форме в налоговый орган.
В документе отмечено, что tax free не будет распространяться на подакцизные товары, а также на товары из специального перечня правительства РФ.
Временный порядок по системе компенсации НДС будет действовать до 1 октября 2018 года, пока не будет разработана автоматизированная система обмена информацией в этой сфере. Первыми городами, в которых заработает tax free, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Законопроект о tax free был принят Госдумой во втором чтении 16 ноября. 22 ноября его одобрил Совфед. Новая инициатива позволит иностранным гражданам вернуть 18% НДС с товаров, купленных в России.
В документе отмечено, что tax free не будет распространяться на подакцизные товары, а также на товары из специального перечня правительства РФ.
Временный порядок по системе компенсации НДС будет действовать до 1 октября 2018 года, пока не будет разработана автоматизированная система обмена информацией в этой сфере. Первыми городами, в которых заработает tax free, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Законопроект о tax free был принят Госдумой во втором чтении 16 ноября. 22 ноября его одобрил Совфед. Новая инициатива позволит иностранным гражданам вернуть 18% НДС с товаров, купленных в России.
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