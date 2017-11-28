«Вернуть территории»: Волкер рассказал, как Трамп хочет решить украинский вопрос

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что президент Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула назад «свои территории».
В интервью газете Politico он рассказал, что США планируют наладить отношения с Москвой. Но для этого необходимо «увидеть прогресс на Украине». Дипломат отметил, что слышал о планах Белого дома лично от Дональда Трампа.
Курт Волкер, Спецпредставитель Госдепа США по Украине: «Я знаю, что он хочет это сделать, потому что слышал об этом от президента напрямую. Он хочет достичь мира, хочет увидеть эту ситуацию разрешенной. Он хочет, чтобы Украина вернула назад себе свои территории. Это просто очевидно».
В том же интервью Волкер назвал «шагом назад» последнюю встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая прошла 13 ноября в Белграде. Речь на ней шла о размещении миссии ООН в Донбассе.
Ранее сам Сурков рассказал, что на этих переговорах «американские друзья» передали дополнения к российскому проекту резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе. Однако Россия поддержала лишь три из 29 абзацев. Тем не менее, по словам помощника президента, «три — лучше, чем ноль».
Курт Волкер, Спецпредставитель Госдепа США по Украине: «Я знаю, что он хочет это сделать, потому что слышал об этом от президента напрямую. Он хочет достичь мира, хочет увидеть эту ситуацию разрешенной. Он хочет, чтобы Украина вернула назад себе свои территории. Это просто очевидно».
В том же интервью Волкер назвал «шагом назад» последнюю встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая прошла 13 ноября в Белграде. Речь на ней шла о размещении миссии ООН в Донбассе.
Ранее сам Сурков рассказал, что на этих переговорах «американские друзья» передали дополнения к российскому проекту резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе. Однако Россия поддержала лишь три из 29 абзацев. Тем не менее, по словам помощника президента, «три — лучше, чем ноль».
Комментарии