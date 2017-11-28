Возмущение ущербом: почему Фемида карает россиян за добрые дела

Как можно попасть в штрафную кабалу, построив дорогу для всех желающих? Правда ли, что в законе нашлась статья для того, кто бесплатно отвез группу детей на соревнования? И куда бежать, если нарушителем оказались вы? В этих вопросах разбирался корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Егерь Ихтиандр из Челябинской области по собственной инициативе проложил дорогу до охотничьей базы, куда раньше было невозможно добраться на машине. Охотники оставляли железных коней далеко в лесу и шли пешком по болотам. А теперь — пусть не шоссе, но по колее ехать можно.
Как же удивились егерь и братья по оружию, когда оказалось, что дорогу он проложил по землям сельхозназначения. А за это, по решению суда, ему нужно выплатить штраф — 2,5 млн рублей.
Сергей Извеков, начальник отдела земельного надзора Россельхознадзора по Курганской области: «Физическое лицо допустило самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, и перекрытие плодородного слоя почвы».
Охотники объясняют: никаких сельхозугодий тут со времен маршала Жукова, который, говорят, посещал эту базу, не колосилось. Юристы согласны — нельзя подходить к закону так формально.
Николай Попов, руководитель юридической фирмы: «Из тех съемок, что мы видим с местности, очевидно, что там нет никаких полей, посадок, почва никак не используется. У земли, скорее всего, категория „сельскохозяйственное назначение“. Но это совершенно не означает, что она используется таким образом, и что причинен фактический ущерб в таком размере».
А егерь Ихтиандр Шарипов в это время подсчитывает, сколько лет ему придется отрабатывать эти две тропинки при зарплате в 5 650 рублей.
И этот случай не единичный. В Архангельске обили ветхую церковь сайдингом, а в итоге — «уничтожение или повреждение объектов Культурного наследия». В Астрахани жители скинулись и отремонтировали дорогу, а им вменяют порчу старого покрытия. Или вот еще пример: в Карелии предпринимателя могут оштрафовать за перевозку детей.
Александр Барбашин живет в Финляндии, занимается перевозками. Летом он не смог отказать отцу — детскому хоккейному тренеру — и повез команду мальчишек на соревнования из Петрозаводска в Санкт Петербург. Заметьте, совершенно бесплатно. Злую шутку с мужчиной сыграли финские номерные знаки.
Оказалось, по закону, на автобусах с иностранными номерами нельзя возить пассажиров внутри страны. Да еще и за отказ от растаможки велено заплатить больше двух с половиной миллионов. А пока автобус изъяли.
А дальше уроки русского-законодательного. Кого считать пассажирами? По закону, того, кто заплатил деньги. Но ведь дети денег не платили. Дело было еще летом, а суды идут до сих пор. Барбашин обжалует их решения во всех инстанциях. Но самое главное — он под подпиской о невыезде, так что не может вернуться в Финляндию, где его ждут жена и две дочери. Кстати, хоккейные «дети», которых он возил в Питер, завоевали там золото.
Адвокаты уверены — судья не должен превращаться в машину. И в каждом конкретном случае он должен разбираться: какой общественный вред был причинен? Или какой вред причинен конкретному человеку? И уже исходя из этого принимать решение. Так ли все было в истории с ветераном войны из Курска, которую обязали заплатить 500 тысяч рублей за рухнувшую на машины стену дореволюционного дома?
Да, хозяйка дома должна за него отвечать. Да, она знала, что стена аварийная. Но Любови Козинец 95 лет. И не она же рушила эту стену. Но и суд, и хозяйка пострадавшего авто считают иначе. К счастью, после того, как об история попала в СМИ, нашлись добровольцы, готовые скинуться и заплатить штраф. И это уже про «закон протянутой руки», о котором не пишут в кодексах.
Как же удивились егерь и братья по оружию, когда оказалось, что дорогу он проложил по землям сельхозназначения. А за это, по решению суда, ему нужно выплатить штраф — 2,5 млн рублей.
Сергей Извеков, начальник отдела земельного надзора Россельхознадзора по Курганской области: «Физическое лицо допустило самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, и перекрытие плодородного слоя почвы».
Охотники объясняют: никаких сельхозугодий тут со времен маршала Жукова, который, говорят, посещал эту базу, не колосилось. Юристы согласны — нельзя подходить к закону так формально.
Николай Попов, руководитель юридической фирмы: «Из тех съемок, что мы видим с местности, очевидно, что там нет никаких полей, посадок, почва никак не используется. У земли, скорее всего, категория „сельскохозяйственное назначение“. Но это совершенно не означает, что она используется таким образом, и что причинен фактический ущерб в таком размере».
А егерь Ихтиандр Шарипов в это время подсчитывает, сколько лет ему придется отрабатывать эти две тропинки при зарплате в 5 650 рублей.
И этот случай не единичный. В Архангельске обили ветхую церковь сайдингом, а в итоге — «уничтожение или повреждение объектов Культурного наследия». В Астрахани жители скинулись и отремонтировали дорогу, а им вменяют порчу старого покрытия. Или вот еще пример: в Карелии предпринимателя могут оштрафовать за перевозку детей.
Александр Барбашин живет в Финляндии, занимается перевозками. Летом он не смог отказать отцу — детскому хоккейному тренеру — и повез команду мальчишек на соревнования из Петрозаводска в Санкт Петербург. Заметьте, совершенно бесплатно. Злую шутку с мужчиной сыграли финские номерные знаки.
Оказалось, по закону, на автобусах с иностранными номерами нельзя возить пассажиров внутри страны. Да еще и за отказ от растаможки велено заплатить больше двух с половиной миллионов. А пока автобус изъяли.
А дальше уроки русского-законодательного. Кого считать пассажирами? По закону, того, кто заплатил деньги. Но ведь дети денег не платили. Дело было еще летом, а суды идут до сих пор. Барбашин обжалует их решения во всех инстанциях. Но самое главное — он под подпиской о невыезде, так что не может вернуться в Финляндию, где его ждут жена и две дочери. Кстати, хоккейные «дети», которых он возил в Питер, завоевали там золото.
Адвокаты уверены — судья не должен превращаться в машину. И в каждом конкретном случае он должен разбираться: какой общественный вред был причинен? Или какой вред причинен конкретному человеку? И уже исходя из этого принимать решение. Так ли все было в истории с ветераном войны из Курска, которую обязали заплатить 500 тысяч рублей за рухнувшую на машины стену дореволюционного дома?
Да, хозяйка дома должна за него отвечать. Да, она знала, что стена аварийная. Но Любови Козинец 95 лет. И не она же рушила эту стену. Но и суд, и хозяйка пострадавшего авто считают иначе. К счастью, после того, как об история попала в СМИ, нашлись добровольцы, готовые скинуться и заплатить штраф. И это уже про «закон протянутой руки», о котором не пишут в кодексах.
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