Волкер назвал «шагом назад» последнюю встречу с Сурковым

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает «шагом назад» встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая прошла 13 ноября в Белграде.
В интервью газете Politico американский дипломат напомнил, что в рамках встречи обсуждалось размещение миссии ООН в Донбассе. Россия предлагает разместить контингент только на линии конфликта для защиты наблюдателей ОБСЕ. В Вашингтоне считают, что миссия должна контролировать соблюдение перемирия на всей территории — от линии соприкосновения до границы между Россией и самопровозглашенными республиками.
Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине: «Сейчас я считаю, что россияне выступили с этим предложением с целью начать данную дискуссию. Они хотели вступить в диалог о том, какими должны быть эти силы. Наша третья встреча была шагом назад. Они вновь вернулись к своему первоначальному предложению. Не знаю, каким после этого будет следующий шаг»
При этом Волкер предположил, что на исход переговоров могла повлиять несостоявшаяся полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа во Вьетнаме.
Ранее Владислав Сурков рассказал, что на переговорах в Белграде «американские друзья» передали дополнения к российскому проекту резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе. Однако Россия поддержала лишь три из 29 абзацев.
Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине: «Сейчас я считаю, что россияне выступили с этим предложением с целью начать данную дискуссию. Они хотели вступить в диалог о том, какими должны быть эти силы. Наша третья встреча была шагом назад. Они вновь вернулись к своему первоначальному предложению. Не знаю, каким после этого будет следующий шаг»
При этом Волкер предположил, что на исход переговоров могла повлиять несостоявшаяся полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа во Вьетнаме.
Ранее Владислав Сурков рассказал, что на переговорах в Белграде «американские друзья» передали дополнения к российскому проекту резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе. Однако Россия поддержала лишь три из 29 абзацев.
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