Американка при дворе: как приняли в Великобритании невесту принца Гарри

С карьерой артистки Меган Маркл покончено, девушка переезжает в Лондон со своими платьями, туфлями и двумя собаками.

Королевский двор не сразу принял Меган Маркл. Во-первых, она старше Гарри на три года. Во-вторых, она американка. Английские короли спокойно женились на иностранцах, но европейского происхождения. Немецкие, французские, датские принцессы принимали новую веру, имя и язык и начинали новую жизнь. Принц Филипп, супруг королевы Елизаветы, отказался от православия в пользу англиканской церкви. Кто же назовет его сегодня, через 70 лет после свадьбы, иностранцем?



Но тут американка. Классическая английская шутка англичан об американцах: что общего между Америкой и йогуртом? Оставьте их в покое на 300 лет, и в них разовьется культура. А год назад Меган провалила простенький экзамен на знание Великобритании. Примерно такой сдают все иранцы и пакистанцы, которые просятся на остров на ПМЖ. Вопросы были странные — об английских сортах пива.



В-третьих, Меган Маркл разведена с 2013 года. Когда-то это было немыслимым препятствием. Так, великий князь Михаил Александрович, младший брат Николая II, женился на дважды разведенной графине Брасовой, поэтому не смог занять российский трон после отречения Николая II, и монархия в России пала. Такая же история приключилась с двоюродным прадедушкой принца Гарри. Эдвард VIII женился на разведенной американке Уоллес Симпсон и отрекся от престола.



Но времена меняются, причем в одночасье. Любопытно было сегодня наблюдать, как английские журналисты дружно забыли сегодня эти три пункта. Меган надела кольцо с бриллиантом на безымянный палец, и наступила тишина.



Какие теперь шансы у простой сериальной актрисы стать королевой? Никаких. Первый в очереди на трон — принц Чарльз, старший сын Елизаветы. Второй — Уильям, старший сын Чарльза. Третий — малыш Джордж, он в этом году пошел в школу. Пятая — маленькая Шарлотта, у нее к двум с половиной годам уже должен быть полный комплект молочных зубов. Пятый — пока без имени — появится на свет в апреле.



А принц Гарри плетется в конце всей этой очереди. Он — запасной игрок. Поэтому то, на ком он женится, — неважно. В королевстве должно произойти что-то невообразимое, чтобы эта новая пара имела какую-то функцию, кроме чисто декоративной.



Подробности — в видеоматериале.