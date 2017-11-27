«Забери меня, мама!»: НТВ представляет документальный фильм Вадима Фефилова

Русские граждане террористического халифата. Как они стали подданными «Исламского государства», запрещенной в РФ организации, и кто сумеет им помочь? Как простая русская семья очутилась в истерзанном войной городе между Тигром и Евфратом и что случилось с ними дальше — смотрите в документальном фильме Вадима Фефилова «Забери меня, мама!».
Герои нового фильма корреспондента НТВ Вадима Фефилова Дима и Наташа — на первый взгляд, обычная, ничем не примечательная семья. Он родом из Нижнего Новгорода, она — из Белгорода. Снимали квартиру на окраине Москвы, растили маленького сына, подумывали об ипотеке. И вдруг неожиданно для родных, точнее тайком от них, уехали в Сирию, потом в Ирак. Поселились среди джихадистов, открыли в халифате маленький бизнес, родили еще двоих.
Вадим Фефилов, автор фильма: «Мы давно наблюдали за судьбой молодой русской семьи, уехавшей из России „посмотреть, как люди живут в арабских странах“, оказавшейся в ИГИЛ и застрявшей там на долгих три года. Снимать мы начали весной в разгар штурма двухмиллионного Мосула, а закончили под осень, когда иракская армия добивала ИГИЛ на границе с Сирией. Получилась история о том, как братья-славяне вдруг стали братьями-мусульманами и что из этого вышло».
Премьера документального фильма «Забери меня, мама!» из цикла «НТВ-видение» — в четверг, 7 декабря, в 00:25 на НТВ.
Вадим Фефилов, автор фильма: «Мы давно наблюдали за судьбой молодой русской семьи, уехавшей из России „посмотреть, как люди живут в арабских странах“, оказавшейся в ИГИЛ и застрявшей там на долгих три года. Снимать мы начали весной в разгар штурма двухмиллионного Мосула, а закончили под осень, когда иракская армия добивала ИГИЛ на границе с Сирией. Получилась история о том, как братья-славяне вдруг стали братьями-мусульманами и что из этого вышло».
Премьера документального фильма «Забери меня, мама!» из цикла «НТВ-видение» — в четверг, 7 декабря, в 00:25 на НТВ.
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