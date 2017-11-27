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    Путин учредил в России День добровольца

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    Путин учредил в России День добровольца

    Путин учредил в России День добровольца

    Владимир Путин учредил в России День добровольца. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

    Из текста указа: «Установить День добровольца (волонтера) и отмечать его 5 декабря».

    Отмечается, что документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года об объявлении 5 декабря Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.

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